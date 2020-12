In Unna entsteht an der Platanenallee 20a in der Kreissporthalle ein Impfzentrum (wir berichteten). Uwe Hasche (Gesundheitsdezernent Kreis Unna), Josef Merfels (Leiter Gesundheitsamt) sowie Vertreter der KVWL erklärten nun bei einem Rundgang die einzelnen Stationen, die impfgewillte Bürger zu durchlaufen haben.

Auf rund 1.600 Quadratmetern sollen insgesamt fünf Impfstraßen entstehen. Das heißt, dass an fünf Plätzen gleichzeitig Impfungen vorgenommen werden. Doch das ist allerdings noch Zukunftsmusik, denn am 27. Dezember sollen vorerst 509 Dosen geliefert werden, die unter Bewohnern in Pflege- und Altenheimen aufgeteilt werden.



Wann wird der erste Bürger geimpft?

Die Eröffnung des Impfzentrums ist, nach heutigem Stand, für den 4. Januar vogesehen. "Wenn bis dahin der bestellte Impfstoff da ist", erklärt Gesundheitsdezernet Uwe Hasche.

Vor dem Eingang der Sporthalle ist ein großes Zelt aufgebaut, das 25 Personen Platz bietet. Dort wird Fieber gemessen und die Bescheinigung kontrolliert, ob man zur Impfung zugelassen wird. Außerdem wird es Einlasskontrollen, einen Anmeldebereich und einen Raum zur Nachbeobachtung geben.

Nach der Anmeldung folgt die Aufklärung, die ein Arzt übernimmt. Entscheidet sich der Bürger daraufhin für die Impfung, wird er in den Impfraum gebeten. Danach kann er im Ruhebereich noch 15 bis 30 Minuten Platz nehmen, wobei Notfallsanitäter zur Stelle sein werden. Draußen wird zudem noch ein Rettungswagen mit einem Notarzt platziert. Der Kreis Unna informiert übrigens auf: www.kreis-unna.de/impfzentrum über Lage, Anfahrt, Terminvergabe und Öffnungszeiten und stellt dort auch Links zur Verfügung, auf der Interessierte weitere Informationen finden können: Etwa, dass das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) und die Bundesländer zuständig für die Planung und Verteilung nach Einführung eines geeigneten Impfstoffs sind. Es finden sich auch Informationen zur Impfreihenfolge: Dazu gibt es Aussagen der Ständigen Impfkommission (STIKO) und der Bundesregierung. Auch Infos zum Impfstoff, seiner Sicherheit und zur Zulassung sind über einen Link zum Paul-Ehrlich-Institut

Impfzentrum braucht noch Unterstützung

Für die Betreuung der geimpften Personen im Impfzentrum sucht der Kreis Unna noch Unterstützung: Gesucht werden Medizinische Fachangestellte, Krankenschwestern und -pfleger sowie Altenpfleger*innen. Bewerbungen werden bis 31. Dezember entgegengenommen, Start ist am 1. Februar 2021.