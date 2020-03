Die heutige Telefon-Pressekonferenz des Kreises machte die Situation deutlich: „Die Leute sollen zuhause bleiben. Die Lage ist ernst“, erklärte Landrat Michael Makiolla.

„Als ich gestern in der Stadt war, hatte ich den Eindruck, dass die Bürger noch zu sorglos durch die Gegend schlendern.“

Der Landrat betonte, dass die Corona-Krise die größte und schwierige Herausforderung seit dem zweiten Weltkrieg darstellt.

Von gestern auf heute hat sich die Zahl von 25 auf aktuell 46 Infizierte im Kreis Unna fast verdoppelt. Hinzu kommen über 1000 Kontaktpersonen, die sich in Quarantäne befinden. Ein Patient läge auf der Intensivstation im Krankenhaus, über 20 werden stationär versorgt.

Keine Schutzkleidung

Ein weiteres Problem betrifft die mangelnde Schutzkleidung, beispielsweise für Rettungsdienste, Mitarbeiter des Gesundheitsamtes oder für Pflegekräfte. „Viele Arztpraxen haben aus diesem Grund sogar geschlossen“, führte der Landrat weiter aus. Er hätte das Problem an Ministerin Scharrenbach herangetragen, die dieses Anliegen mit zur Landesregierung mitnehmen will. Von dort aus sei ausreichend Schutzkleidung bestellt worden.

Ausgangssperre?

Eine Prognose für eine mögliche Ausgangssperre wollte der Landrat nicht stellen. „Ich gehe davon aus, dass unser gesellschaftliches Leben auch über den April hinaus noch lahm liegen wird.“

Geplante Feste und Veranstaltungen bis in den Mai seien bereits abgesagt. „Wir sind im Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus‘. Täglich tagt der Krisenstab und einmal die Woche findet eine Besprechung mit allen zehn Bürgermeistern statt. Ein einheitliches Vorgehen aller Städte im Kreis Unna ist uns wichtig.“

Das Info-Telefon des Kreises nahm am Montag 10.000 Anrufe entgegen. Die Mitarbeiter waren damit mehr als überlastet. Daher der abschließende Appell des Landratet: "Bitte rufen Sie nur im Notfall an. Viele Informationen können Sie auf der Kreisseite im Netz oder auf der Seite des Robert-Koch-Institutes entnehmen."