Was machen wohl die meisten Leute mit Lebensmitteln, deren Mindesthaltbarkeitsdatum (Mhd) abgelaufen ist? - "Wegwerfen, dabei sind viele Sachen zu schade, um sie zu entsorgen", erklärt Anja Weiss, Foodsharing-Mitstreiterin in Kamen. "

Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen haben sich mit dem Verein mittlerweile über die Stadtgrenzen hinaus einen Namen gemacht. So steht seit letzter Woche beispielsweise nun auch ein neuer Lebensmittel-(Fair)-Teiler an der Oststraße 10 in Unna-Hemmerde.

Regelmäßig holen die Foodsharer Lebensmittel von diversen Supermärkten und Bio-Höfen ab. Die noch genießbaren Waren landen nicht auf dem Müll, sondern in sogenannten "Fairteiler-Bollerwagen", die in den verschiedenen Stadtteilen stehen (siehe unten).

Anja Weiss weist in diesem Zusammenhang auf die bundesweite Homepage des eingetragenen Vereins hin: www.foodsharing.de. Dort können sich Interessierte ausführlich informieren und selbst zum Lebensmittelretter werden. "Wir brauchen unbedingt begeisterungsfähige Mitstreiter", sagt sie.

Und auch wenn dieses Ehrenamt nicht mit barer Münze vergütet wird, kann man einiges an Haushaltsgeld beim "Foodsharing" sparen.

Hier stehen die "Fairteiler"

In Kamen steht der Bollerwagen "Elise" in der Lortzingstraße 4, Methler.

In Kamen steht "Der Kumpel" an der Lünener Straße 23.

In Oberaden stehen gleich zwei: "Die dicke Bertha", Lüner Straße 56 und "Der Matrose", Jahnstraße 106.

In Weddinghofen wartet "Tante Emma" in der Bachstraße 42 auf hungrige Lebensmittelretter.

In Unna-Königsborn steht die "Biene Maja" in der Eberstraße 64.

In Unna-Hemmerde steht die "Stiefmutti" in der Oststraße 10.



Der Gedanke, der dahinter steckt