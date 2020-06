Der Infektionsausbruch bei der Firma Tönnies in Gütersloh wirkt sich auch auf den Kreis Unna aus, denn ein positiv getesteter Mitarbeiter der Fleischfabrik soll in Lünen wohnen.

Und das hat zudem Konsequenzen für Bergkamener Bürger, denn am heutigen Freitag hat das städtische Ordnungsamt 14 Bergkamener unter Quarantäne stellen müssen. Bürgermeister Roland Schäfer appelliert daher: „Meine Bitte also: Nicht leichtsinnig werden, Abstandsgebot, Maskenpflicht und Händewaschen weiter ernst nehmen!“

Zum Vorfall

Die Bezirksregierung Arnsberg übermittelte der hiesigen Gesundheitsbehörde am heutigen Freitag (19. Juni) eine Mitarbeiter-Liste von Tönnies, auf der auch Bewohner aus dem Kreis Unna stehen.

Die Daten wurden gecheckt und im nächsten Schritt die örtlichen Ordnungsämter gebeten, schnellstmöglich eine Quarantäne anzuordnen. Darum hat sich die Stadt Bergkamen umgehend gekümmert.

In einem weiteren Schritt geht es um die Ermittlung von Kontaktpersonen. „Allen, die wissen oder glauben, zu diesem Personenkreis zu gehören, wird auch auf diesen Wege empfohlen, sich vorsichtshalber in Quarantäne zu begeben“, so Kreis-Unna-Sprecherin Constanze Rauert.

Nach aktuellem Stand gibt es einen in Lünen wohnenden Tönnies-Mitarbeiter, der bei den in Gütersloh veranlassten Untersuchungen positiv auf Covid-19 getestet worden ist.

Krankenhaus Lünen

Wie der Lüner Anzeiger berichtet, soll in diesem Zusammenhang auch eine Krankenpflegerin des Marien-Hospitals positiv auf das Corona-Virus getestet worden sein.

Dieser Fall habe indirekt mit dem Massenausbruch beim Fleisch-Riesen „Tönnies“ zu tun. Denn der Vater der Krankenschwester sei bei Tönnies beschäftigt und habe sich dort bei der Arbeit infiziert; ebenfalls vom Corona-Virus befallen sei mittlerweile auch der Sohn des Tönnies-Mitarbeiters.

Die Tochter und Krankenhaus-Angestellte habe übrigens nach Bekanntwerden der Erkrankung ihres Vaters sofort reagiert und ihren Arbeitgeber informiert. Daraufhin sei sie ebenfalls positiv getestet worden.

Bei ihrer Arbeit im Lüner Krankenhaus habe sie, wie alle anderen Kollegen auch, immer einen Mund-Nasen-Schutz getragen. Und nach aktuellem Stand sei bislang kein Kollege oder Patient angesteckt worden.

Der Lüner Anzeiger berichtet weiter: In Absprache mit dem Gesundheitsamt Unna verhängt die Klinik Aufnahmestopp für die Gynäkologie und Geburtshilfe bis zur nächsten Woche. "Eine Notfallversorgung ist aber weiterhin selbstverständlich rund um die Uhr gesichert", so Dr. Donat Romann, Chefarzt der Gynäkologie.

Regionaler „Lockdown“ nicht ausgeschlossen

Wie die Tagesschau heute Abend bekannt gab, schließt NRW-Ministerpräsident Armin Laschet einen regionalen „Lockdown“ nicht mehr aus, da die Tönnies-Mitarbeiter weit verstreut wohnen.

Laschet sprach von einer schwierigen Lage, weil die Mitarbeiter des Schlachtbetriebs neben dem Kreis Gütersloh auch in Warendorf, Soest, Bielefeld, Hamm und anderen Orten lebten. Diese Streuung berge eine enorme Pandemiegefahr.

Das Landeskabinett will sich am Sonntag in einer Sondersitzung mit dem Corona-Ausbruch bei Tönnies beschäftigen. Dort werde die Landesregierung die Lage erneut bewerten, so der Ministerpräsident.