Nachdem am gestrigen Donnerstagabend die Region "Südtirol" - zu dem das Ahrntal zählt - vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiet eingestuft wurde, hat die Schulleitung des Gymnasium Kamen, die geplanmte Skireise der 9a und der 9c , abgesagt.

Eigentlich hatten die Schüler ihre Koffer schon gepackt und freuten sich auf den bevorstehenden Skikompaktkurs im schönen Ahrntal. "Doch es ist zu erwarten, dass Südtirol noch mindestens so lange als Risikogebiet eingestuft werden wird, wie unsere Fahrten dorthin stattfinden sollten", erklärt Lars Wollny, Stellvertreter der Schulleitung.

"Wir haben uns vor dem Hintergrund der aktuell sehr schwierigen Situation bemüht, die Fahrten in Absprache mit den Lehrkräften und Erziehungsberechtigten zu ermöglichen, doch nun hat die Einschätzung der Gesamtlage eine Wendung genommen, die eine Durchführung unverantwortlich macht. Die Gesundheit aller Beteiligten geht vor", so Wollny.

Die Lehrer wollen nun mit den Schülern und Eltern über ein alternatives Fahrtangebot ins Gespräch kommen. "Wir bedauern die Entwicklung sehr, aber wir wollen natürlich alle gesund bleiben und nicht in Quarantäne geraten", lautet der einhellige Tenor der betroffenen Lehrer.