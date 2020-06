Der heutige Samstag war der sogenannte Siebenschläfertag. Einer alten Bauernregel zufolge soll das Wetter in den folgenden sieben Wochen so wie an diesem Tag werden. Läuft also, oder?

Meteorologen betrachten eine zehntägige Periode ,vom 27. Juni bis zum 7. Juli, die eher wechselhaftes Wetter verspricht. Sonne, Regen, Sturmböen und Gewitter - alles dabei. Die Trefferquote soll bei etwa 50 Prozent liegen.

Kurze Hitzephasen könnten sich nach der Prognose in den kommenden Monaten mit unbeständigen Sommertagen abwechseln.

Am Sonntag kommt es nach Berechnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Kreis Unna immer mal wieder zu Schauern. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 21 und 25 Grad.