„Die Infektionswelle bei der Firma Tönnies im Kreis Gütersloh hat sich auch im Kreis Unna ausgewirkt. Von 33 im Kreisgebiet wohnenden Mitarbeitern sind acht mit dem Coronavirus infiziert“, erklärte Kreis-Sprecherin Constanze Rauert am gestrigen Freitag.

Die Betroffenen seien in Lünen (1), Kamen (1) und in Bergkamen (6) beheimatet. Bei den acht Infizierten führte die Kreisgesundheitsbehörde Testungen im familiären Umfeld durch.

Nach aktuellem Stand (26. Juni, 13 Uhr) seien in Lünen drei Angehörige positiv getestet worden und in Kamen zwei. In Bergkamen gäbe es unter den Angehörigen zehn laborbestätigte Fälle.

Unter den getesteten Familienangehörigen seien auch Kinder und Jugendliche, die Kitas und Schulen besuchen. In vielen Fällen konnte am Donnerstag (25. Juni) Entwarnung gegeben werden, weil die Kinder bzw. Jugendlichen negativ getestet worden waren bzw. der Kontakt zu anderen zu lange her war.

In einer Grundschule in Bergkamen wurde eine Klasse am 24. Juni getestet und in einer weiterführenden Schule in Bergkamen eine Klasse am 25. Juni. In beiden Fällen stehen die Laborergebnisse noch aus. Das gilt auch für die am heutigen Freitag durchgeführten Tests in einer Bergkamener Kita.

Für die zweite Kita in Werne steht für ein Kind noch das Ergebnis aus der zweiten Testreihe aus.