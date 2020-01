Wie bereits berichtet (siehe Beitrag), hatte das Klinikum Lünen sicherheitshalber einen Patienten, der in Kamen wohnt, am gestrigen Donnerstag in der Infektionsstation aufgenommen.

Dort sollte überprüft werden, ob er das Corona-Virus in sich trägt.

Das Klinikum Lünen gibt nun Entwarnung: Das Labor habe bestätigt, dass der Kamener nicht mit dem Corona-Virus infiziert sei.

Das Krankenhaus hatte die Isolierung - als Notfallzentrum und größtes Krankenhaus im Kreis Unna - zum Schutz des Patienten und der Bevölkerung übernommen.

Dem Patienten geht es gut und er kann jetzt entlassen werden. Der Kamener darf nun wieder nach Hause.

Das war bekannt:

Der 56-jährige Kamener hätte sich mehrere Wochen in China, in der Gegend von Wuhan, aufgehalten und nach seiner Rückkehr am 10. Januar über Reizhusten geklagt.

Welche Diagnose er nun diesbezüglich erhalten hat, wird verständlicherweise nicht veröffentlicht.