Nach dem Unterrichtsausfall am heutigen Montag durch das Sturmtief „Sabine“ findet am morgigen Dienstag wieder wie gewohnt der Unterricht statt.

Dies teilt die Stadtverwaltung nach Rücksprache mit der Feuerwehr mit. So gebe die aktuelle Wetterlage und Vorhersage aus Sicht des Schulträgers keine Veranlassung, die Schulen generell zu schließen. Gleichwohl weist die Stadt darauf hin, dass Eltern beim Eintritt extremer Witterungsverhältnisse eigenverantwortlich darüber entscheiden können, ob der Schulweg ihren Kindern zumutbar ist. Dies geht aus einem Erlass des Schulministeriums hervor. Darüber hinaus hält die Stadtverwaltung die Entwicklung der Wetterlage im Blick, um bei einer Änderung kurzfristig reagieren zu können.

Abgesagt wird hingegen aus Sicherheitsgründen für Dienstag, 11. Februar, der Wochenmarkt. Einige Markthändler hatten sich bereits beim Marktmeister abgemeldet.