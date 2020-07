Schon gehört: "Facelifting" in der Innenstadt; die Stadt Kamen will die Sommerferien nutzen, um die Oberfläche des Willy-Brandt-Platzes zu sanieren. Hierfür muss der Platz rund sechs Wochen für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden.

Fußgänger können den Bereich weiter passieren. Der Wochenmarkt wird während der Bauphase ab dem 7. Juli voraussichtlich bis zum 11. August in die Adenauerstraße verlegt werden.

Die Sanierung ist notwendig, weil im Zuge der Zeit die Wasserrinnen an mehreren Stellen gebrochen sind und das Wasser nicht mehr einwandfrei ablaufen kann. Darüber hinaus werden die defekten Lichtleisten durch Metallintarsien ersetzt sowie Schäden am Pflaster behoben.

Die eigentlichen Bauarbeiten werden etwa zwei Wochen dauern. Anschließend muss der Beton noch etwa vier Wochen aushärten. Weitere Bauarbeiten finden ab etwa Ende Juli in der Weststraße statt. Auch dort steht die Erneuerung der Wasserrinne an, außerdem werden Steine ausgetauscht und Pflasterflächen angeglichen. Hierbei können zeitweise einzelne Sperrungen notwendig werden, die einzelnen Geschäfte bleiben jedoch jederzeit erreichbar.