Heiße Sache: Olympiasiegerin Katarina Witt eröffnete am 13. August den ihr gewidmeten Cup im Para-Eishockey in Dresden und Lucas Sklorz, Kamener und Teammitglied der Nationalmannschaft, wurde zum Spieler des Spiels der deutschen Mannschaft gegen Tschechien gekürt. Die Auszeichnung überreichte Eishockey-Legende Dieter Frenzel.

Drittes Spiel, dritter Sieg: Auch am heutigen Sonntag sahnte die Deutsche Eishockeymannschaft beim Katarina-Witt-Cup ab und gewann gegen Schweden 6:2. Das Spiel gegen Tschechien ging 4:1 für Deutschland aus und der erste Tag war ebenfalls von einem Sieg gekrönt. So ging der Cup am heutigen Sonntag, 15. August, erfolgreich zu Ende.

Insgesamt nahmen drei Nationen am Turnier teil. Bundestrainer Andreas Pokorny freute sich: „Das Turnier war eine gute Vorbereitung auf die bevorstehende Weltmeisterschaft im September in Östersund/Schweden.”

Der Kader

Goalies: Simon Kunst, Klaus Brzoska

Verteidiger: Hugo Rädler, Lucas Sklorz, Robert Pabst, Christian Pilz

Stürmer: Ingo Kuhli-Lauenstein, Felix Schr hat ader, Frank Rennhack, Bas Disveld, Bernhard Hering, Jörg Wedde, Jacob Wolff, Veit Mühlhans.