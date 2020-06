Neun Monate, nachdem das bis jetzt einmalige Förderprogramm der Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen angelaufen ist, hat das Förderprogramm volle Fahrt aufgenommen.

Kreis Unna. Die Fördersumme in Höhe von 5,5 Millionen Euro für den Kreis Unna ist aktuell von den Antragsummen her bereits mit 1,17 Millionen überzeichnet. Das relativiert sich wieder wenn die Selbstbehalte der Vereine abgezogen werden. Der Kreis Unna liegt dann bei einem Minus von 39.350 Euro. Allerdings stehen von einigen Vereinen im Kreis die Anträge noch aus.

Aktuell wurden bis kreisweit Anträge in Höhe von 6,67 Millionen Euro gestellt. 1,14 Millionen Euro wollen die Vereine als Eigenbeteiligung aufbringen.

Genehmigt sind zur Zeit Anträge in Höhe von 1119 Millionen Euro. 266.810 Euro bringen die Vereine selber auf, so dass aktuell aus Düsseldorf 919.900 Euro in Sportstätten im Kreis Unna fließen.

Am weitesten im Kreis sind die Kommunen Unna, Werne und Schwerte. In Unna wurden von sechs Anträgen drei mit einer Gesamtsumme von 212.792 Euro genehmigt. In Schwerte wurden bis jetzt neun Anträge gestellt wovon fünf bereits genehmigt, bzw. priorisiert sind so dass schon 265.388 Euro zu den Vereinen fließen, bzw. fließen können.

Alle Stadt- und Gemeindesportverbände außer der Stadtsportverband Lünen, liegen mit den eingereichten Anträgen innerhalb ihrer, zur Verfügung stehenden Fördergelder. Der Stadtsportverband Lünen hat bei 1,1 Millionen Euro, die zur Verfügung stehen aktuell ein Antragsvolumen in Höhe von 2,43 Millionen Euro die dem entgegenstehen. Hier wird es noch viele Gespräche mit den Vereinen geben müssen.

Im Stadtsportverband Lünen sind aktuell die einzigen Fußballvereine mit Anträgen zu finden. Von 15 Anträgen, Stand heute, kommen sieben von Fußballvereinen. Antragstellende Sportart Nummer eins ist der Tennissport, gefolgt von den Schützen, den Fußballern, den Kanuten und den Reitern. Vom Sportfischen, Billard, Volleyball und Boxen sind jeweils ein Antrag eingegangen. 17 Tennisvereine haben 22 Anträge im Volumen von 1,93 Millionen Euro gestellt. 364.000 Euro müssen sie selber aufbringen oder Kredite nehmen, 1,56 Millionen Euro fließen von Düsseldorf aus in die Anlagen.

Die Summe könnten nur noch von den aktuell sieben Fußballvereinen getoppt werden, wenn sie ihre Anträge alle durchbringen können, was nicht passieren kann, da sie die Gesamtförderung für den Stadtsportverband Lünen bereits um mehr als das Doppelte überziehen.

Die Schützenvereine haben bis jetzt 645.000 Euro und die Kanuvereine 485.000 Euro beantragt.