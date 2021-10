Jetzt dauert es nicht mehr lange: In drei Tagen beginnt das tänzerisches Großevent in Kamens Stadthalle, das vom Tanzsportclub Dortmund veranstaltet wird: Gleich fünf Deutsche Meisterschaften und Deutschlandpokale werden am 30. und 31. Oktober schwer umkämpft sein.

Höhepunkt am Samstag ist sicherlich die Deutsche Meisterschaft der Hauptgruppe S-Latein, bei der die Elite Deutschlands an den Start gehen wird. Bereits ab dem Vormittag werden die Aktiven auf dem Parkett stehen – am Abend wird das Semifinale und Finale der Lateintänzer, sowie die Finals über die Zehn-Tänze und das Finale um den Deutschlandpokal zu sehen sein. Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Deutschlandpokale über 10-Tänze der Sen. II S und Sen. III S.

Für die Abendveranstaltung am Samstag gibt es nur noch wenige Resttickets (nähere Infos hier).

Mit am Start sind die mehrfachen Landesmeister von Nordrhein-Westfalen Artur Balandin und Anna Salita, die Lateintrainer des Tanzsportclub Dortmund, die im letzten Jahr erstmalig Deutsche Vizemeister in der Lateindisziplin wurden und in Kamen ihren 2. Platz verteidigen möchten.

Für alle Besucher*innen der Veranstaltung gilt die 3G-Regelung. Der Zutritt erfolgt nur nach Vorlage eines personalisierten Sitzplatz-Tickets. Überall gilt die Maskenpflicht – nur am Sitzplatz darf die Maske abgelegt werden.