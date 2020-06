Die Radsportler des RSV Unna warten auf den Wiederbeginn der Sportsaison. Die große Schülerabteilung ist unter Leitung der Trainer Tobias Müller und Dennis Nentwich durch ihre vielen Aktivitäten zu einem bundesweit beachteten Vorzeigeteam geworden.

Allerdings lag der Schwerpunkt in den letzten Wochen auf pandemiegerechten Sportangeboten. Besonders der Verzicht auf enge Kontakte in Gruppen oder auf das zentimetergenaue Hinterradfahren im Windschatten fiel den Sportlern schwer. Die Trainingsfahrten der Schüler wurden sogar von den Trainern per GPS-App auf Einhaltung der Abstandsregeln überwacht. Da zudem das beliebte Tartanbahntraining in der Kaserne Königsborn nicht mehr möglich war, bildeten Übungen im Gelände mit Mountainbikes in Kleingruppen eine Alternative.

Aber auch das Training auf modernen Heimtrainern wurde zu einem wichtigen Faktor. Auf dem Bildschirm des Heimtrainers (Zwift) sind alle Teilnehmer sichtbar, die sich zu „echten“ Rennen im Web treffen. Erst am letzten Wochenende gewann Jon Knolle ein Rennen der Eliteklasse in „England“, Felix Happke wurde in dem Wettkampf 12., während Simon Schmitt im Rennen davor den 4. Platz belegen konnte.

Auch mehrere RSV Schüler platzierten sich bei den Rennen in „England“ im Vorderfeld, wobei Jonathan Müller, Lasse Schenkmann, Tom Wendel und Paul Zink mit Plätzen unter den ersten 10 glänzten, aber auch Daniel Hüner, Marc Nentwich und David Sechmann mit Platzierungen knapp dahinter erfolgreich waren. Unter Aufsicht der Bundestrainer bereiten sich die Spitzen-Junioren Julius Dräger und Luca Harter daheim individuell auf den Saisonneustart vor. In der Seniorenklasse werden Tobias Müller, Sven Harter und Marcus Voß beim Wiederbeginn gute Erfolgsaussichten eingeräumt. Tatjana Paller, Luca Felix Happke, Simon Schmitt und Luke Derksen hoffen auf die Austragung der Rad-Bundesligarennen.

Zahlreiche RSV Mitglieder starten weiterhin in Profi-Teams. Der Verein bildet in seinem Stadtwerke-Unna-Rennteam seit vielen Jahren Sportlerinnen und Sportler aus, die dann in Profi-Teams wechseln, um an internationalen Etappenrennen teilnehmen zu können. So warten Michel Heßmann, Franziska Koch, Charlotte Becker, Jon Knolle, Aaron Grosser und Justin Wolf sehnsüchtig auf den Saisonbeginn wie auch die gesamte Radtourenabteilung des RSV unter Leitung von Carsten Bültmann.