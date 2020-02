Im Rahmen des Landessportfestes der Schulen – Jugend trainiert für Olympia – kämpften die Schüler*Innen aus dem gesamten Kreis Unna in unterschiedlichen Altersklassen für ihre Schule um den Kreismeistertitel.

Vier Schulen mit insgesamt sechs Mannschaften in unterschiedlichen Wettkampfklassen spielten in spannenden Begegnungen um den Kreismeistertitel. In der Wettkampfklasse I (Jg. 2001-2006) und in der Wettkampfklasse IV (Jg. 2007-2010) trafen junge Sportler aufeinander, um den Titel mit in die Schule zu nehmen.

Bei den Jungen in der Wettkampfklasse I ging es direkt zur Sache. Im ersten Spiel des Tages versuchte sich das Märkische Berufskolleg zu behaupten. Doch die dominierende Mannschaft des Städtischen Gymnasiums Kamen holte sich mit 14:9 den Sieg. Nachdem das Ruhrtal-Gymnasium aus Schwerte ebenfalls das Märkische Berufskolleg bezwingen konnte (17:14), standen sich nun das Gymnasium aus Kamen und das Ruhrtal-Gymnasium aus Schwerte gegenüber. Zu Beginn entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, doch je länger das Spiel ging, desto konzentrierter wurde die Leistung der Kamener, sodass diese am Ende deutlich mit 17:9 den Kreismeistertitel errungen.