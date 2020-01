In Kamen-Heeren-Werve hat Markus Sembach vom Lauf Team Unna am heutigen Samstag seinen 200. Marathon absolviert, gefeiert - und ganz "nebenbei" diesen Jubiläumslauf auch noch selbst organisiert.

Der Marathon-Mann vom Lauf Team Unna: Markus Sembach und sein "200." - 8.439 Kilometer - so weit ungefähr fliegt ein Passagierjet von Frankfurt auf dem Weg zur nordamerikanischen Westküste. Und so weit ist Markus Sembach in seinem Leben schon bei Marathonläufen gerannt.

Am heutigen Samstag feierte der Heeren-Werver seinen 200. Lauf über 42,195 Kilometer.

Diesen Jubiläumsmarathon organisierte er selbst, unterstützt und begleitet von Familie und Freunden, mit Start und Ziel vor der eigenen Haustür: Ein Rundkurs von gut drei Kilometern war markiert. Diese Runde lief jeder der etwa 70 Gäste, so oft er wollte; Markus Sembach selbst machte - natürlich - 14 Runden voll.

Hintergrund

Ans Laufen gekommen war der 57-Jährige recht spät, mit Mitte 40 - dafür aber umso heftiger: Nach Absolvieren eines Anfängerkurses nahm er sich gleich einen 82-Kilometer-Lauf vor. Das war ein Lauf in drei Etappen.

Den ersten Marathon bewältigte er in Steinfurt. „Dann hab' ich einfach weitergemacht" - so lange, bis er sich ein Haus an der Lenningser Straße kaufte. Da steckte eine Menge Arbeit drin, und in Sachen Laufen war erst mal Pause. Dann aber kam Lauf-Anlauf Nummer zwei: Beim Lauf Team Unna (LTU) belegte Sembach aufs neue einen Anfängerkurs.

Bei diesem Verein gefiel es ihm so gut, dass er Mitglied wurde - und bis heute blieb.