Hans Tilkowski ist am gestrigen Sonntag, nach langer Krankheit, verstorben. Er wurde 84 Jahre alt und er gehört zu den großen Fußballhelden unserer Zeit.

Als Torwart errang er für den BVB Dortmund im Jahre 1965 den DFB-Pokal und feierte ein Jahr später den ersten europäischen Titel einer deutschen Mannschaft überhaupt, als er mit dem BVB den Europapokal der Pokalsieger gewann. Zudem stand er im gleichen Jahr im WM-Finale im Tor, als das umstrittene „Wembley-Tor“ für die Engländer gegen Deutschland fiel.

Spielte beim SuS Kaiserau

Hans Tilkowskis Karriere begann 1949 in Kamen und zwar mit seinem Wechsel in die Jugend der SuS Kaiserau. Der Sportplatz an der Jahnstraße in Kaiserau befand sich in unmittelbarer Nähe zu seinem Elternhaus in Dortmund-Husen; nahe der Sportschule des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen (FLVW).

Den lernwilligen Nachwuchstorwart zog es nun so oft wie möglich dorthin. Die Sportschule wurde zu seinem zweiten Zuhause: ob zum Beobachten des Trainings der Oberligakeeper von Westfalia Herne, Schalke 04 und Borussia Dortmund, die vor bedeutenden Spielen in der Sportschule Quartier bezogen, oder zum täglichen Sondertraining durch den damaligen Verbandssportlehrer Herbert Widmayer. Tilkowski hielt diesbezüglich, im Rückblick auf seine Karriere, damals fest: „Hier, in der Talentschmiede Kaiserau, wurde die eigentliche Basis für meine Torhüter-Karriere gelegt.“ (Quelle: Wikipedia)

Botschafter des FLVW