Vergangenen Sonntag, 1. März, wurden in den evangelischen Gemeinden die Presbyterien, also die Kirchenvorstände, neu zusammengesetzt.

Kreis Unna. In drei Gemeinden, Kamen- Methler, Unna-Königsborn und in Frömern gab es mehr Kandidierende als Plätze, dort wurde gewählt. In den anderen neun Gemeinden bedurfte es keiner Wahl, da es nicht mehr Kandidierende als Plätze gab. Insgesamt 146 Presbyterinnen und Presbyter, 67 Frauen und 79 Männer, leiten zukünftig mit den Pfarrerinnen und Pfarrern die Gemeinden im Evangelischen Kirchenkreis Unna. In ihr Amt eingeführt werden sie am Sonntag, 22. März, oder einem der beiden folgenden Sonntag. Hier folgt ein Überblick über die Ehrenamtlichen aus den Kirchenvorständen zwischen Lippe und Ruhr:

Martin-Luther-Kirchengemeinde Bergkamen

im Presbyterium der nördlichsten Gemeinde des Kirchenkreises sind Christine Busch, Natascha Deimel, Wolfgang Freiberg, Artur Gallas, Sarah Gnaß, Brigitte Hindemitt, Werner Löbbe, Angelika Molzahn, Holger Nowakowski, Dieter Tatenhorst, Anton Thüring, Jochen Wehmann.

Friedenskirchengemeinde in Bergkamen

Die Kirchengemeinde mit den meisten Mitgliedern wird zukünftig geleitet von Lukas Bommer, Udo Borgschulte, Barbara Bronheim, Bernd Deiting, Almut Dinter-Brosch, Rosemarie Großpietsch, Inge Kleinhans, Armin Kobiela, Gilbert Mottog, Reinhard Müller, Franziska Rubow, Marlies Wadulla, Jutta Weidler.

Ev.-luth. Kirchengemeinde Kamen-Methler

Hier wurde gewählt, jedes zehnte Gemeindeglied machte vom Wahlrecht Gebrauch. Das Ergebnis der Wahl lautet: Susanne Baumert, Nathali Boese, Lieselotte Engelmann, Klaus Fass, Sabine Hess, Fabian Knaak, Werner Meier, Christian Robbert, Karl-Heinz Schonert, Sabine Schwarz, Annette Teschke, Annette Wortmann.

Ev. Kirchengemeinde Kamen

Die Kirchengemeinde hat mit 18 Personen das größte Presbyterium: Irmhild Bonde, Gisela Buchner, Brigitte Dietrich, Stefan Ellinghaus, Jürgen Funke, Sonja Hentschel, Christiane Kammerlander-Appeldorn, Jutta Karrasch, Jan Lepach, Max Pasalk, Wilfried Plaaß, Adelheid Pollack, Christian Ring, Katharina Schlie, Gerd-Otto Sichert, Karin Stammer, Anna Thomas, Maximilian Untermann.

Ev. Kirchengemeinde zu Heeren-Werve

Mit acht Mitgliedern ist dies das kleinste Presbyterium: Christine Droste, Wilm Droste, Harald Geier, Manuela Kasperidus, Herbert Krollmann, Karin Möllmann, Joachim Röhrich, Dorothea von Plettenberg.

Ev. Kirchengemeinde Unna-Massen

Dies sind die zehn Presbyteriumsmitglieder in den nächsten vier Jahren: Gerd Beier, Christine Deifuß, Thorsten Gante, Peter Hiddemann, Gabriele Kritzler, Christiane Kuchler, Georg Linz, Stefanie Rekowski, Maria-Louise Schlüter, Michael Ziegler .

Ev. Kirchengemeinde Unna-Königsborn

Auch hier wurde gewählt, mit Julius Grundmann ist hier der jüngste Presbyter im Kirchenkreis im Amt, dazu kommen Martina Grabsch-Lafin, Antonia Graf, Dominik Haar, Bernd Hillebrand , Jürgen Höhbusch, Susanne Jürgens, Hannelore Schmidt, Johannes Schütte und Ulf Wegmann.

Ev. Kirchengemeinde Unna

Dies sind die Mitglieder des Unnaer Presbyteriums: Günter Bitzuga, Bernhard Casper, Enno Detert, Uwe Dräger, Wolfgang Frenser, Marion Genée, Christel Heinze, Sabine Krüger, Silvia Nickel, Marcus Staender, Manuel Storkebaum, Jürgen Wienpahl.

Ev. Kirchengemeinde Hemmerde und Lünern

In der flächenmäßig größten Gemeinde sind es diese Zwölf: Sascha Herchenröder, Regine Birkelbach, Irene Eichweber, Carmen Kratzsch, Günter Drechsel-Grau, Gerald Schlüter, Rudolf Krümmer, Axel Potthast, Benjamin Schulze-Borgmühl, Sigrid Stumpe, Ulrich Schmidt, Georg Wöstmann.

Ev. Kirchengemeinde Holzwickede und Opherdicke

Die einzige Gemeinde, die auch gleichzeitig die politische Gemeinde bildet, wird geleitet von Beate Crowhurst, Hans-Ulrich Bangert, Erika von Woedtke-Schmale, Anne Katrin Nowicki, Mathias Wortmann, Udo Sedlaczek, Claudia Sobbe, Annegret Hoffmann, Kerstin Augsburg, Burkhard Mertens, Vivien Duncker.