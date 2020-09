Bürgermeister Roland Schäfer konnte vergangenen Donnerstag, 10. September, erneut zwei verdiente Persönlichkeiten der Stadt Bergkamen mit der Ehrenmedaille der Stadt Bergkamen ehren.

Bergkamen. Die Ehrung erfolgte im feierlichen Rahmen gemeinsam mit den Vorsitzenden der im Rat vertretenen Fraktionen im Restaurant "Forellenhof" in Bergkamen. Geehrt wurden Monika May und Wolfgang Friese gemäß § 5 Abs. 2 der vom Rat der Stadt Bergkamen beschlossenen Satzung über die Ehrungen der Stadt Bergkamen vom 28. Mai 2015. Diese Ehrenmedaille kann an Personen verliehen werden, die sich besondere Verdienste um die Stadt Bergkamen auf politischem, wirtschaftlichem, kulturellem oder sozialem Gebiet erworben haben.

Das Engagement von Monika May begründet sich insbesondere in folgenden Tätigkeiten und Auszeichnungen als Disziplinarvorgesetzte (RKG) der Rotkreuzgemeinschaft Bergkamen, den Erhalt der Auszeichnungsspangen für 15, 20, 25, 30 bzw. 35 Jahre in den Jahren 1997, 2002, 2007, 2012 bzw. 2017, die Verleihung des Einsatzabzeichens zur Fußballweltmeisterschaft 2006, die Verleihung der Ehrenurkunde „Flüchtlingshilfe“ durch den Landesverband 2012 und 2016, Gruppenführerin des Sanitätsdienstes der Einsatzeinheit Unna 01 von März 2004 bis Oktober 2009 sowie Gruppenführerin „Betreuung“ der Einsatzeinheit Hamm 02 seit Januar 2009.

Das Engagement von Wolfgang Friese begründet sich insbesondere in folgenden Tätigkeiten und Auszeichnungen: Erwerb der Prüferlizenz für das Sportabzeichen in den Disziplinen Leichtathletik, Turnen, Schwimmen und Radfahren (1962/63), Sportlehrerexamen an der Deutschen Sporthochschule Köln (1967), Aus- und Fortbildung von Übungsleitern*Innen beim Kreissportbund (1967 bis 2020), Trainer im Schüler- und Jugendbereich (Athleten*Innen gewannen u.a. bei den Deutschen Meisterschaften) seit 1967 bis heute.

Mit der Verleihung der Ehrenmedaille der Stadt Bergkamen soll Monika May und Wolfgang Friese für ihr bis heute anhaltendes ehrenamtliches Engagement im sozialen und sportlichen Bereich als Lebenswerk gewürdigt werden.

"Es ist mir ein besonderes Anliegen, die Ehrung mit der Ehrenmedaille in einem angemessenen Rahmen durchzuführen. Nur so kann meines Erachtens auch der besondere Dank, der den Geehrten für ihren herausragenden Einsatz für die Stadt Bergkamen zu Teil werden muss, ausgedrückt werden." so Roland Schäfer.