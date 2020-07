Aufgrund der Coronakrise, übergab bei einem persönlichen Treffen im Garten, Dr. Dr. Robert Brägelmann die Amtsinsignien wie Glocke, Wimpel und Hammer an den neuen Clubpräsidenten Gerd Böckmann.

Kamen. Gerd Böckmann ist Kamener, Apotheker und zusätzlich ehrenamtlicher stellvertretender Vorsitzender des Verbandes Lebertransplantierte in Deutschland und Sprecher des Netzwerkes Organspende NRW. Sein neuer Sekretär wird Christian Ring, langjährig aktiv in der evangelischen Kirchengemeinde Kamen und bereits seit 2019 Schatzmeister des Lions FördervereinsKamen-Westfalen.

Der neue Präsident bedankte sich bei Robert Brägelmann und dessen Sekretär Rolf Deifuß für die geleistete Arbeit in einem schwierigen Lionsjahr, wobei einige der geplanten Aktivitäten leider ausfallen mußten und trotzdem der Zusammenhalt der Lionsfreunde gewahrt wurde. Sekretär Rolf Deifuß hat dabei mit regelmäßigen Informationen und digitalen Aktionen das Clubleben gefördert.

Der Lionsclub Kamen-Westfalen feierte 2019 seinen 20. Geburtstag, noch vor Corona, mit einem großen Spendenevent, bei dem 20.000 Euro an verschiedene Empfänger ausgeschüttet wurden. Zusätzlich konnten weitere 5.000 Euro im 1. Halbjahr 2020 zur Unterstützung für lokale Projekte bereitgestellt werden.

Trotz der erheblichen Einnahmeausfälle, z. B. der Ausfall des Frühlingsbüchermarktes, erklärt Gerd Böckmann, daß die Lions in seinem Präsidentschaftsjahr wichtige Projekte im sozialen und kulturellen Bereich weiter fördern werden, so u. a. den Förderverein Jugendhilfe der Stadt Kamen, sowie die Bibliotheken der Kamener Schulen und verschiedene Maßnahmen der Diakonie in Kamen.

Viele Ideen der Lions sind in der Pipeline, können aber derzeit nicht angepackt werden. Aber es gibt auch positive Anzeichen für das Restjahr 2020. So werden die Lionsfreunde nach Abstimmung mit der Stadt Kamen und unter strenger Beachtung der Hygieneregeln wahrscheinlich ab September wieder ihre beliebte Bücherannahme an der Hauptschule in Kamen starten. Auch der Herbstbüchermarkt im November ist im Moment in Gesprächen mit der Kamener Stadthalle möglicherweise doch noch realisierbar.

Präsident Gerd Böckmann und Sekretär Christian Ring haben nun die schwierige Aufgabe den Lionsclub Kamen-Westfalen in Coronazeiten aktiv zu halten und versprechen ihren Lionsfreunden „ein positives Clubleben in schwieriger Zeit“, natürlich unter dem Lionsmotto: „We serve – Wir dienen“.