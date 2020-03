Seit Jahren unterstützt der Lionsclub Kamen-Westfalen die Friedrich-Ebert-Schule bei der Ausstattung und bei Neuanschaffungen ihres „Leseplaneten“, der Schulbücherei.

Kamen. Vom Bilderbuch bis zu spannenden Kinder- und Jugendromanen können die Schüler im Leseplaneten stöbern und lesen, was das Zeug hält und sogar Bücher ausleihen und zu Hause weiterlesen. Deshalb freuten sich Mila, Anna, Aleyna, Sabrina und Tom über eine Spende vom Lionsclub Kamen-Westfalen über € 500,00 für spannende neue Bücher.

Darüberhinaus überreichten die Lionsfreunde Gerd Böckmann und Uli Neuhaus noch weitere 1.000 Euro an die Lehrerinnen Frau Daling, Frau Müller und Frau Niermann für das Projekt „flexible Schulbegleitung“. Dabei werden Kinder der 1. und 2. Klasse mit massiv erhöhtem Unterstützungsbedarf in festgelegten Unterrichtsstunden durch eine pädagogische Kraft begleitet und lernen so z. B. das organisieren ihres Arbeitsplatzes-, ihrer Arbeitsmaterialien, sowie das Einhalten von Gesprächsregeln und das Bewältigen von alltäglichen Anforderungen, wie das An- und Auskleiden. Damit erhöht sich die Chance dieser Kinder auf eine erfolgreiche Einschulungsphase erheblich.

Die Lionsfreunde des Lionsclub Kamen-Westfalen werden auch zukünftig interessante Schulprojekte und natürlich den Leseplaneten finanziell begleiten.