Am Wochenende trafen sich sich die Mitglieder des Schützenvereins 1833 Overberge zur Jahreshauptversammlung im Vereinsheim an der Hansastraße in Bergkamen.

Der 1. Vorsitzende Heinz Riese begrüßte die 35 anwesenden Schützen. Besonders begrüßt wurde unsere Majestät Martin Bartzick, unser Oberst Jürgen Grothaus und der Kommandeur der Avantgarde Johannes Guminski. Einige Schützen wurden für Ihre langjährige Mitgliedschaft im Verein geehrt.

Für 25 Jahre wurden Thorsten Knapp, Frank Karpinski, Karsten Quabeck, Günther Schneider, Andreas Schröder und Klaus Steffen geehrt. Desweiteren gab es Ehrennadeln für die besten Sportschützen im Verein. Bei der Vereinsmeisterschaft im KK-Gewehrschießen 2019 gab es folgende Ergebnisse: 1. Platz Junioren (Sarah Grothaus), 1.Platz Herren (Tino Biermann), 1. Platz Herren1 (Martin Bartzick), 1. Platz Senioren 1 (Jörg Wrenger), 1. Platz Senioren 2 (Volker Schollmeyer).

Weitere Ehrungen (Urkunden und Medaillen) gab es für die erfolgreiche Teilnahme an den Stadtmeisterschaften im sportlichen Schießen. Hier konnten zahlreiche Podestplatzierungen in den Mannschafts- und Einzeldisziplinen erreicht werden.

Im Vorstand wurden Volker Schollmeyer (1. Kassierer) und Andreas Schröder (2. Schriftführer) einstimmig wiedergewählt. Neuer 2. Kassenprüfer wurde Julien Bartzick. Vorstand, Königspaar und Offiziere sind bereits in der Planung für die nächsten Events im Verein.

Zu erwähnen wäre da das beliebte Maibaum-Event am 1. Mai 2020 und der Königsball des amtierenden Königspaares Martin und Nina Bartzick am 18. April 2020 im Thorheim Overberge.

In diesem Jahr findet auch das beliebte "Familien Biwak" auf dem Vereinsgelände statt. Hierzu sind die Familien der Schützen eingeladen ihr Können beim Bogenschießen unter Beweis zu stellen.

Im Anschluss gibt es Leckereien vom Grill.