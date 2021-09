Die Coronapandemie hat gerade und besonders die Menschen getroffen, die sowieso schon die schwächeren Glieder in der Gesellschaft sind. Dazu gehören natürlich neben der Gruppe der Senioren und den chronisch Kranken auch die Kinder.

Deshalb ist es wichtig, dass den Kleinsten eine Stimme gegeben wird. Der Weltkindertag, von 145 Staaten auf unserem Planeten unterstützt, ist so ein Sprachrohr. Aber auch hier hat das Virus keinen Halt gemacht. Das große Fest am Feuerwehrgerätehaus in der Fröndenberger Innenstadt musste leider abgesagt werden: „Wir können uns nicht sicher sein die behördlichen Auflagen einhalten zu können.“

„Aber wir wollten nicht aufgeben und haben uns für eine coronakonforme Alternative entschlossen“, erklärte Yvonne Romè vom Kinder- und Jugendbüro.

Es musste ein nach außen sichtbares Zeichen sein, das klar und verständlich auf die Problematik der Umsetzung von Kinderrechten hinweist. Zudem sollten alle elf Fröndenberger Kindertageseinrichtungen, das Familienbüro, der Jugendtreff Windmühle, das Hönne-Berufskolleg mit dem Studiengang Erzieher sowie natürlich auch das Kinder- und Jugendbüro einbezogen werden.

„Etwas Sinnvolles herzustellen und dabei alle Einrichtungen unter einen Hut zu bringen, war fast so wie ein überdimensionales Puzzle, da haben wir uns gedacht, dann können wir doch genau dies herstellen, ein Puzzle“, schmunzelte Romè.

Also stand das Basteln bei allen Teilnehmern auf dem Plan. Jeder stellte ein Teil her, auf dem ein Thema behandelt wurde. Da war dann vom Recht auf freie Meinungsäußerung, vom Recht auf Schutz vor Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung, vom Recht auf „Gesunde Ernährung“ und natürlich vieles mehr die Rede.

Doch es blieb dabei nicht nur beim Ausschneiden, Aufkleben, Malen oder Beschriften. Die Bedürfnisse der Jüngsten standen bereits kurz nach den Sommerferien auf dem Programm und wurden spielerisch und ausführlich mit den Kindern diskutiert.

„Die Schwierigkeiten der Aktion lag in den Absprachen, denn wir konnten uns nur Online verständigen“, war die Durchführung nicht so einfach, wie es sich anhört. „Wir sind stolz und zufrieden, dass alles so gut funktionierte, wie am Ergebnis zu erkennen ist.“

„Das sehr viele digitale Kontakte dazu nötig waren, hatte auch seinen Reiz“, gaben die Kita-Leitungen im Rückblick zu, denn: „Es war eine ungewohnte Arbeitsweise. Aber dass wir nun ein Resultat vorweisen, dass allen das tolle Gefühl gibt, etwas Sehenswertes auf die Beine gestellt zu haben, hat den Aufwand gelohnt.“ Daran sei auch zu erkennen, wie sehr jeder und jedem Beteiligten die Kinder und ihre Rechte am Herzen liegen.

16 Teile sind zu bewundern, sie passen perfekt zu einem Viereck zusammen.

„Wir wollen jetzt aber auch unsere Werke der Öffentlichkeit vorstellen und kooperieren dazu mit dem Werbering und den Einzelhändlern“, verrät Romè. Denn die einzelnen Teile werden in den Geschäften rund um den Marktplatz und am Bahnhof in den Schaufenstern oder an exponierten Stellen in den Läden ausgestellt und können besichtigt werden.“

Der Sinn, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zu erreichen und ihnen die Wünsche der Kinder zu verdeutlichen, wird mit diesem Konzept bestens umgesetzt. Mechthild Wittmann, Pressesprecherin des Werberings, ist begeistert: „Natürlich waren unsere Kaufleute sofort mit im Boot.“

Nach ein paar Wochen folgt der große „Schlussakt“: „Die Zusammenführung“.

Alle Teile werden wieder eingesammelt und als komplett „gelöstes“ Puzzle im Eckhaus „Am Markt/Alleestraße“ präsentiert.

Jetzt sind alle Teilnehmer, ob Kinder oder Organisatoren, gespannt, wie ihr Konzept zündet und von den Fröndenbergerinnen und Fröndenbergern wahrgenommen wird. peb