Bei „Love Island” kann es am Ende nur ein Paar geben, das gewinnt. Und da es zwischen Selina und Kinan weder geknistert hat, noch die große Liebe zu erwarten ist, müssen die beiden die Villa nun verlassen und fliegen zurück nach Hause.

„Selina und Kinan, bei euch sehen die Islander keine Chance mehr auf die Liebe. Damit müsst ihr die Villa verlassen“, heißt es beim gemütlichen Lagerfeuer auf Mallorca.

Am Lagerfeuer fiel die Entscheidung, dass Kinan und Selina die Villa verlassen müssen. Fotos: RTLZWEI

Und so fließen die Tränen beim Abschied. Besonders Isabell ist betrübt, da sie gemeinsam mit Selina, als sogenannte „Granate“, in die Villa eingezogen ist.

Am Ende gibt es noch ein großes Gruppenkuscheln und dann packen Selina und Kinan ihre Koffer.