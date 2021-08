Im Kino in der Twiete in Menden werden so schnell wohl keine Filme mehr über die Leinwand flimmern. Das Palast-Theater ist geschlossen und soll am 25. Oktober um 9 Uhr am Amtsgericht an der Wennemar-Schmittmann-Straße 2 zwangsversteigert werden.

Der Verkehrswert beträgt 171.000 Euro für das Gebäude, das zum Teil unterkellert ist und das auf einer 649 Quadratmeter großen Grundstücksfläche an der Twiete steht. Das geringste Gebot soll erst im Versteigerungstermin, nach Anhörung der anwesenden Beteiligten unter Bezeichnung der einzelnen Rechte, festgelegt werden.

Viele Erinnerungen werden wach

Mit dem Lichtspielhaus verbinden viele Mendener Erinnerungen und Emotionen: Der erste Film, Küsse im Dunkeln, lachen, weinen und sich gruseln - all das wird es an der Twiete wohl erst einmal nicht mehr geben. Es sei denn, eine Bürgerinitiative könnte es mit Hilfe der Stadt schaffen, das Kino zu retten. Darüber wird zumindest in der Facebook-Gruppe "Wir sind Menden" spekuliert. Auf der Social-Media-Plattform wird das Thema übrigens heiß und zwiespältig diskutiert.

Die einen finden es sehr traurig, dass eine weitere Kulturstätte stirbt und andere widerum sind der Ansicht, dass das Kino längst keine "Daseinsberechtigung" mehr hätte.

Ein User schreibt beispielsweise: "Das erste Mal war ich mit meinen Eltern in diesem Kino, um den Film Dschungelbuch zu schauen, Ich denke, das war ca. 1977. Als Kind und als Jugendlicher war ich oft mit dem Fahrrad unterwegs. Wir sind in dieses Kino gegangen, um die neuesten Filme zu sehen. Ich kann gar nicht sagen, wie oft ich in diesem Kino war. Hier stirbt ein Stück Vergangenheit in mir, wenn das Kino in der Twiete schließt. Alte Mendener werden es vermissen."

Ein anderer sieht es hingegen viel nüchterner: "Kultur hin oder her, wenn kaum einer hingeht, bringt das auch kaum etwas für den jetzigen oder zukünftigen Besitzer. Ihr jammert herum, geht aber abends nach Hause und nutzt Streaming Dienste. Wann wart ihr vor Corona in diesem Kino?"