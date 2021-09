Wer hat eigentlich noch einen Kalender aus Papier zu Hause?

Ob als Terminplaner für die Handtasche oder als Fotokalender in der Küche - Früher gab es jedes Jahr einen neuen, meist mit 12 farbenfrohen Fotografien oder auch als Kunstdruck. Doch seit dem digitalen Vormarsch der Smartphones spielen Kalender eher eine untergeordnete Rolle im Alltag.

Kalender sind out

Aus diesem Grund setzt die Sparkasse Märkisches Sauerland seit einigen Jahren nicht mehr auf diese Art der Werbegeschenke. Stattdessen hat das kommunale Kreditinstitut die Aktion „Spenden statt Kalender“ ins Leben gerufen, wobei gemeinnützige Vereine und Institutionen in Menden und Hemer profitieren sollen.

Und die Idee hat sich bewährt. Alljährlich konnten auf diesem Wege jedenfalls 5.000 Euro extra verteilt werden. Im vergangenen Jahr floss das Geld beispielsweise in die Förderung der Digitalisierung an Mendener und Hemeraner Schulen.

Diesmal hat die dramatische Hochwasserflut den Sparkassen-Vorstand bewogen, die gesamte Spendensumme an die Freiwilligen Feuerwehren beider Städte auszuzahlen - und nicht nur das: Das Geld sollte sogar verdoppelt werden. Jeweils 10.000 Euro gibt es also für die Wehren in Menden und in Hemer.

„Die Feuerwehrleute haben sich bei dieser Katastrophe bis zur Erschöpfung für ihre Mitbürger*Innen eingesetzt und Unglaubliches geleistet. Zudem hat die Flut gezeigt, wie unverzichtbar die Feuerwehren für uns sind“, begründet Dietmar Tacke, Vorsitzender des Sparkassenvorstands, den Beschluss. „Hier möchten wir besonders das ehrenamtliche Engagement der vielen Männer und Frauen hervorheben.“

Spenden überreicht

Daher sind die Spenden jetzt stellvertretend an Markus Heuel, Leiter der Feuerwehr Hemer, und Mike Baukrowitz, 2. Vorsitzender des Fördervereins der Jugendfeuerwehr Menden sowie Albert Lipsch, stv. Zugführer der Feuerwehr Menden-Mitte, überreicht worden.