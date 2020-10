Am Mittwochabend konnte ein 20-jähriger Recklinghäuser, als Tatverdächtiger nach mehreren Raubüberfällen, festgenommen werden. Dem Mann wird vorgeworfen an insgesamt vier Überfällen am Erlbruch (dreimal) und am Europaplatz (einmal) beteiligt gewesen zu sein.

Recklinghausen. Der 20-Jährige soll drei Überfälle zusammen mit einem 16-jährigen Tatverdächtigen aus Recklinghausen und den vierten Überfall zu dritt, mit zusätzlich einem 20-jährigen Tatverdächtigen aus Herten, begangen haben.

Die Raubüberfälle fanden zwischen dem 16. und dem 21. September statt. In drei Fällen zeigte der Täter ein Messer vor, oder drohte damit. Die Geschädigten sind zwischen 13 Jahren und 23 Jahren alt.

Der 20-Jährige wurde der zuständigen Richterin vor dem Bochumer Amtsgericht vorgeführt. Sie erließ einen U-Haftbefehl, der sofort vollstreckt wurde.

Die beiden anderen Tatverdächtigen konnten ebenfalls ermittelt werden, sind zunächst aber wieder auf freiem Fuß.