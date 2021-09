Kurz vor 16 Uhr ereignete sich am heutigen Freitag, 24. September, ein schwerer Verkehrsunfall auf der B1 in Höhe Lünern, Kreuzung in Richtung Fröndenberg.

Ein Motorradfahrer, der aus Unna in Richtung Werl unterwegs war, wurde dabei von einem Auto erfasst und beim Unfall schwer verletzt, so dass er per Rettungshubschrauber ins nächste Krankenhaus geflogen werden musste.

hochgeladen von Anja Jungvogel

Die Polizei sperrte für die Zeit der Bergungsarbeiten die Bundesstraße komplett ab. Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Unna oder Werl unterwegs waren, wurden umgeleitet.

Die Freiwilligen Feuerwehren Siddinghausen, Lünern, Stockum und die Hauptwache in Unna waren, neben der Polizei und der Deutschen Luftrettung, allesamt im Einsatz.

+++ Näheres zu einem späteren Zeitpunkt, hier an dieser Stelle im Lokalkompass +++