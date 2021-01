Jetzt ist es schon der dritte ABC-Alarm in Folge: Am Montag in Unna-Hemmerde, Dienstag in Holzwickede und am heutigen Mittwoch, 13. Januar, in Unna-Uelzen. Und wieder ist es ein vermeintlicher Angriff auf einen Kindergarten, diesmal auf die "Vorstadtstrolche".

Die Unnaer Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind alamiert. Im Augenblick wird die Straße "Zum Osterfeld" abgesperrt und Personen werden in Sicherheit gebracht. Vermutlich wird erneut das "mobile Labor" der Analytischen Task Force aus Dortmund geordert.

Zur Stunde ist bekannt, dass es sich wohl wieder um einen Brief handeln soll, der an die Einrichtung adressiert war. Kinder seien nicht vor Ort gewesen, lediglich drei Erwachsene, wobei diese den Umschlag wohl nicht geöffnet hätten.

Der Einsatz fällt aus diesem Grund auch etwas kleiner aus, da bislang niemand mit der vermutlichen Substanz in Kontakt gekommen ist. Nun wartet man auf die Experten aus Dortmund, an die labortechnische Untersuchungen weitergeleitet werden.

Montag: Weißes Pulver in Hemmerde

Dienstag: Weißes Pulver in Holzwickede