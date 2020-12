Am Sonntag, 6. Dezember, findet um 10 Uhr ein Familiengottesdienst mit Nikolausbesuch in der ev. Kirche in Hemmerde statt.

Da unter den aktuellen Bestimmungen nur 55 Personen mit Mund-Nasen-Schutz auf ausgewiesenen Plätzen am Präsenzgottesdient teilnehmen können, wird der Nikolaus-Gottesdienst für alle, die nicht dabei sein können, aufgenommen und online veröffentlicht. Hier gehts zum Gottesdienst: Youtube.