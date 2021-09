Zum zweiten Mal in Folge konnten die Konfirmationen der Kirchengemeinden im Kreis Unna aufgrund der Pandemie nicht wie gewohnt stattfinden.

Kreative Lösungen mussten her, geplant wurden die Feierlichkeiten nun im Herbst statt im Juni und in Hemmerde sollte die Zeremonie an zwei Tagen in kleinen Gruppen stattfinden. Gesagt, getan und alles hat bestens geklappt.

In der Samstagsgruppe wurden Maximilian Born, Dustin Dextor, Eric Patzkowsky, Erik Schwetzler und Tom Wendel konfirmiert. Foto: Frank Richard

hochgeladen von Anja Jungvogel

Auf einen festlichen Einzug in eine sonst so randvolle Kirche mussten die September-Konfirmanden zwar verzichten, aber ansonsten fehlte es bei dieser Feier an nichts. Ganz im Gegenteil: Es spielte der Posaunenchor, Martina Illian an der Orgel, der Projektkreis Musik schmetterte „Blessed be your Name“, Mitglieder des Presbyteriums und Anna Brinkmann, als Sprecherin für die Jugend, richteten freundliche Worte an die Konfirmanden und Pfarrer Volker Jeck und Gerhard Ebmeier führten gemeinsam durch den Gottesdienst.

Es fehlte nicht an Ernsthaftigkeit, da war Fröhlichkeit, Gemeinschaft, viel Freude und Herzlichkeit. Perfekt und das in Zeiten der Pandemie.