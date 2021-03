Das gemeindliche Ortsbild lässt an einigen Stellen zu wünschen übrig: Immer wieder werden Zigarettenstummel, Flaschen, Lebensmittelverpackungen und anderer Unrat achtlos weggeworfen.

Holzwickede. Insbesondere der Emscherpark, Spiel- und Bolzplätze sowie Schulwege sind Hotspots für die Straßenreinigung. Aus diesem Grund fanden bereits zum Jahresende 2020 erste Gespräche in der Verwaltung unter der Beteiligung von Ordnungsbehörde, Baubetriebshof und Umweltbeauftragten zur Bewältigung des hohen Müllaufkommens im Gemeindegebiet statt. „Holzwickede soll sauberer werden!“ lautet der momentane Arbeitstitel der Projektgruppe, womit Bürgermeisterin Ulrike Drossel das Umweltbewusstsein in Holzwickede stärken und neue Wege gegen den Mülltourismus aufzeigen möchte.

Neben der Verwaltung haben bereits weitere lokale Akteure und engagierte Gruppen ihre Unterstützung beim kommunalen „Müllvermeidungsprojekt“ zugesagt. Unter der Schirmherrschaft von Bürgermeisterin Drossel wurde eine Projektgruppe gegründet. Die ersten Ideen für verschiedene Aktionen konnten bereits im Rahmen von Videokonferenzen mit dem Ortsjugendring, dem Treffpunkt Villa sowie den Sozialpädagogen der Holzwickeder Schulen zusammengetragen werden. Wichtig ist der Projektgruppe hierbei die Einbindung verschiedener Ziel- und Altersgruppen.

Um die Mitwirkenden auch in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen sind Buttons oder ähnliche Identifikationsgegenstände mit einem einheitlichen Logo geplant. Um die Müllvermeidung in Holzwickede voran zu bringen und das Vorhaben weiter bekannt zu machen setzt die Projektgruppe auf die Unterstützung und Ideen der Schüler. Unabhängig von Schulform und Alter, können alle Kinder und Jugendlichen der Gemeinde Holzwickede ihre Vorschläge für einen originellen Projekttitel und/ oder ein tolles Logo an die Gemeinde Holzwickede richten. Wer also gerne zeichnet und gute Ideen hat, wie man Müllvermeidung positiv darstellen kann, darf die Farben rausholen und der Kreativität freien Lauf lassen.

Zur Motivation für kreative Vorschläge werden unter allen Einsendungen fünf Preise verlost. Zur Unterstützung des lokalen Einzelhandels sind z.B. Gutscheine von Lohenstein und einer Holzwickeder Eisdiele angedacht. Darüber hinaus soll ein Ausflug im Rahmen des Ferienspaß (z.B. zu einem Freizeitpark) ermöglicht werden.

Die Vorschläge für Projektnamen und Logo können unter Angabe des Stichworts „Projekt Müllvermeidung“ bis einschließlich Freitag, 30. April, per E-Mail an umwelt@holzwickede.de bei der Gemeindeverwaltung eingereicht werden. Bei Fragen zum Projekt steht die Umweltbeauftragte auch unter Tel. 02301/915414 zur Verfügung. Eine Jury aus dem Projektteam entscheidet im Anschluss über die Preisträger, welche schriftlich benachrichtigt werden. Die Verwaltung hofft auf kreative Einsendungen und würde sich zudem über weitere engagierte Gruppen und Projektideen zur Verbesserung des Holzwickeder Ortsbildes freuen.