An zwei Schulen im Kreis Unna wurden positive Coronafälle bestätigt.

Unna. An der Werner-von-Siemens-Gesamtschule Königsborn gibt es in der Jahrgangsstufe 10 einen bestätigten Coronafall. In Absprache mit dem Gesundheitsamt muss niemand außer der betroffenen Person selbst aus ihrer Klasse in Quarantäne, da 48 Stunden vor Auftreten der Symptome kein Schulbesuch mehr stattgefunden hat.

In der Sonnenschule in Massen ist im vierten Jahrgang ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die betreffende Klasse war bereits am Montag vorsorglich in das Lernen auf Distanz geschickt worden. Die Klasse bleibt bis zum 27. November in Quarantäne. Lehrkräfte sind nicht betroffen. Im dritten Jahrgang der Sonnenschule wurden zwei weitere Kinder positiv auf das Coronavirus getestet. Für die betreffende Klasse, die sich schon in Quarantäne befindet, wurde diese Quarantäne bis zum 27. November verlängert.