Am 19. März ruft FridaysForFuture wieder weltweit zum Streik auf. Auch in Unna werden die jungen Aktivisten dazu auf die Straße gehen. Coronabedingt wird es wohl einer der kreativsten Streiks werden.

Um die Hygieneregeln und insbesondere den Abstand besser einhalten zu können, haben die Unnaer Klimaschützer eine Fahrraddemo organisert. Diese startet am 19. März um 15 Uhr auf dem Rathausplatz. Gemeinsam wird dann durch die Stadt geradelt. Für alle gilt von Beginn bis zum Ende der Veranstaltung eine Maskenpflicht und der Mindestabstand von 1,5 Meter. Plakate können leider nicht weitergetreicht werden werden, lassen sich aber trotzdem super am eigenen Fahrrad befestigen. Thema der Demonstration: Einhaltung der Klimaziele.