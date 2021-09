Bei der heutigen Bundestagswahl 2021 lag die Wahlbeteiligung in Unna bis zum Mittag (Stand 13 Uhr) in drei ausgewählten Wahllokalen bei 32 Prozent.

Im Vergleich dazu lag die Wahlbeteiligung bei der Unnaer Kommunalwahl 2020 bei insgesamt 36,33 Prozent. Fröndenberg: In der ländlichsten Region des Wahlkreises lag die Wahlbeteiligung bis 13 Uhr bei rund 70 Prozent, Briefwahl einbegriffen.

Hubert Hüppe ist auch noch schnell mit dem E-Roller ins Wahllokal gedüst, um seine Stimme abzugeben. Foto: InstagramStory Hüppe

hochgeladen von Anja Jungvogel

Ein Blick auf die letzte Bundestagswahl im Jahr 2017: Damals lag die Wahlbeteiligung im Kreis Unna I (Wahlkreis 144) bei 76,2 Prozent, ein Plus von 2,2 Prozentpunkten im Vergleich zu 2013. Wahlberechtigt waren im Jahr 2017 im Kreis Unna I insgesamt 197.873 Menschen.

Sind diese Zahlen in diesem Jahr zu toppen oder ist das Wetter heute zu schön, um wählen zu gehen?

Oliver Kaczmarek (SPD) gewann übrigens im Jahr 2021 mit 38,8 Prozent das Direktmandat. Hubert Hüppe (CDU) unterlag mit 31,8 Prozent.