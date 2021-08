Mit dem 57-jährigen Arzt Dr. Bernhard Fortmeier erhält das Klinikum in Unna einen überaus erfahrenen Unfallchirurgen.

Stationen seines beruflichen Werdegangs, nach der Zeit als Assistenzarzt, sind unter anderem Unfallchirurgien im Klinikum in Lüdenscheid und im EVK Bergisch-Gladbach. Bernhard Fortmeier verantwortete ferner als leitender Oberarzt die Unfallchirurgie und Orthopädie im Sana-Klinikum in Remscheid. Stralsund ist seine jüngste Station. Im dortigen Helios Hanseklinikum übernahm er 2012 als Chefarzt die Unfallchirurgie.

Erfahrung

Christian Larisch, Hauptgeschäftsführer des CKU, freut sich über die Entscheidung des Mediziners, nach Unna zu kommen. „Von seiner Erfahrung und Expertise profitiert nicht nur unser unfallchirurgisches Team, sondern natürlich auch an erster Stelle unsere Patientinnen und Patienten.“

Fünffacher Familienvater

Privat ist der Wechsel von Stralsund nach Unna für den fünffachen Familienvater fast schon eine Rückkehr zu den Wurzeln. Gebürtig im westfälischen Paderborn, wechselte er nach dem Abitur ins Ruhrgebiet, um an der Bochumer Ruhr-Universität Humanmedizin zu studieren. Seine mittlerweile erwachsenen Kinder haben alle ihre Heimat in NRW gefunden – ein Umstand, der den Umzug ins Westfälische für Dr. Fortmeier und seine Frau noch leichter gemacht hat.

Ab dem 1. September im Dienst

Gemeinsam mit den Geschäftsführern Dr. Dietmar Herberhold und Thorsten Roy sowie dem stellvertretenden Ärztlichen Direktor Dr. Matthias Pothmann begrüßte Christian Larisch jetzt den neuen Mediziner offiziell. Mit Chef-Orthopäde Dr. Pothmann wird Dr. Fortmeier eng zusammenarbeiten, bilden doch ihre beiden Bereiche das interdisziplinäre Westfälische Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie (WZOU).

Der Dank der Geschäftsführung des CKU gilt dem scheidenden Chefarzt Dr. Philipp Blanke. Nach rund zweijähriger Tätigkeit ist er in seine fränkische Heimat zurückgekehrt.