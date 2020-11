Gefördert durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) hat der ADFCeine Umfrage zur Bewertung der Radverkehrssituation in den Kommunen gestartet. Der

Umfragezeitraum des ADFC-Fahrradklima-Tests endet bereits am Montag, den 30. November 2020.

Holzwickede. Für die Gemeinde Holzwickede fehlen allerdings noch 20 Stimmen, um ein aussagekräftiges Ergebniszu erhalten und überhaupt in die Auswertung zu kommen. Die Gemeindeverwaltung ruft daher die

Holzwickeder Radfahrer/innen kurzfristig zur Teilnahme an der Online-Umfrage unter

www.fahrradklima-test.adfc.de auf.

Durch die Bewertung von Radwegen, Fahrradabstellmöglichkeiten und weiteren Radfahraspekten steht nach der Auswertung ein wichtiges Feedback aus Sicht der „Alltagsexperten“ in Holzwickede für Politik und Verwaltung zur Verfügung. Die Umfrageergebnisse können ferner im Zusammenhang mit der Umsetzung und Weiterentwicklung des Klimaschutzkonzeptes der Gemeinde Holzwickede behilflich sein. Unterstützen Sie daher mit Ihrer Teilnahme an der Umfrage, die Radverkehrssituation

in der Emscherquellgemeinde nachhaltig zu verbessern!

Der Videoclip zum Fahrradklima-Test 2020 ist hier oder hier zu finden.