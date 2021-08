Endlich ist es soweit: Die Tinte unterm Mietvertrag ist getrocknet und der DRK-Kreisverband Unna kann stolz verkünden: Die Unnaer Innenstadt wird in den nächsten Monaten um ein kleines, aber feines und besonderes Puzzleteil reicher.

Denn in den Räumlichkeiten an der Niesenstraße 2 soll unter dem Namen „Lieblingsstücke“ der erste Second-Hand-Laden des Roten Kreuzes in Unna entstehen.

Geplant ist dabei kein klassischer Altkleiderladen mit großen Wühltischen und langen unsortierten Kleiderstangen, wie man ihn vielleicht aus manchen anderen Städten kennt, sondern eher ein moderner, ansprechender Second-Hand-Shop.

Ehe es nun an die Eröffnung gehen kann, gilt es jedoch noch die eine oder andere weitere Aufgabe zu meistern. Schließlich muss das Geschäft in den kommenden Wochen noch komplett eingerichtet und dekoriert werden, ehe die Ladentüren öffnen können.

Kleiderspenden sind willkommen

Und eben dieser Spenden bedarf es ebenfalls einiger. Denn was wäre ein Ladenlokal ohne Ware? Aus diesem Grund wird der DRK-Kreisverband bereits vor der Eröffnung im Rahmen der landesweiten Aktionswoche „Socken für Soziales“ eine Art PopUp-Store in den Räumlichkeiten einrichten.

Vom 20. - 25.09. sind alle Unnaer herzlich eingeladen, ihre aussortierte Kleidung vor Ort in der Niesenstraße als Spende abzugeben. Dabei freuen sich die DRK-Mitarbeiter*innen aber selbstverständlich mit Nichten nur über Socken, sondern vor allem auch über noch gut erhaltene Pullis, Hosen, Jacken & Co., die eindeutig zu schade zum Wegwerfen wären und im DRK-Second Hand-Laden hoffentlich einen zufriedenen neuen Besitzer finden werden. Ein zweites Leben für die eigenen Lieblingsstücke sozusagen.

Ehrenamtliche Unterstützung gesucht

Zudem werden noch interessierte Ehrenamtliche gesucht, die Lust hätten, das neue DRK-Second Hand-Projekt – ergänzend zu einer hauptamtlichen Mitarbeiterin – für wenige Stunden pro Woche zu unterstützen. Beim Verkauf der Kleidung, aber z.B. auch beim Sortieren, Waschen und „wieder flott machen“ der Spenden. Interessierte können sich ab sofort bei Projektkoordinatorin Julia Schmidt (02303 25453-50, j.schmidt@drk-kvunna.de) melden oder während der Aktionswoche einfach unverbindlich im

Ladenlokal vorbeischauen.