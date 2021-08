Das ist nicht ganz alltäglich, was das Team der Station 4A des Christlichen Klinikums Unna erlebte: Für eine längere Zeit betreuten die Pflegenden und die Servicekräfte liebevoll einen Patienten auf ihrer Station im Christlichen Klinikum Unna. Auch mit dessen Familie hielten sie guten Kontakt.

Aus der guten Beziehung heraus entstand der Wunsch der Angehörigen, sich durch ein positives Zeichen für eine gute Sache einzusetzen. „Wir alle haben uns dann sofort entschieden, der Familie eine Spende für unser Heilig-Geist-Hospiz zu empfehlen“, schildern die beiden Stationsleiterinnen Anja Puppe und Elke Frey. So konnte jetzt das gesamte Team die tolle Summe von 500 Euro mit einem doppelt symbolischen Scheck an Katrin Doert-Brinkmann übergeben. Die Mitarbeiterin des Hospizes nahm diese bewegende Spende herzlich gerne entgegen.