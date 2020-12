Für das Heilig-Geist-Hospiz gab es kurz vor Weihnachten noch einen großen Grund zur Freude: Der „Verein zur Förderung der Palliativ- und Hospizarbeit in Unna“ hat eine sehr große Spende in Höhe von 50.000 Euro in diesem Jahr überreicht.

Darüber freuen sich (v.l.): Hospizleiterin Marion Eichhorn, Alfred Riedel (Mitglied im Vorstand des Fördervereins), Thorsten Roy (Vorstand der Hospizstiftung) und Hermann Bley, Vorsitzender Vorstand des Fördervereins.