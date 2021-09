Mit einer Verspätung von fast 9 Monaten, holte die Löschgruppe Siddinghausen, die im Januar pandemiebedingt ausgefallene Jahresdienstbesprechung, nun endlich nach. Löschgruppenführer Sebastian Vrede hieß den Leiter der Feuerwehr Unna, Hendrik zur Weihen herzlich willkommen und freute sich über den regen Zuspruch beim Nachwuchs in der örtlichen Löschgruppe. So konnte Sebastian Vrede gleich 3 Neuaufnahmen vermelden. Desweiteren gab es mehrere Ehrungen an diesem Abend. Marie Kleemann wurde zur Feuerwehrfrau befördert und Kai Brassat, sowie Florian Schuster zum Feuerwehrmann. Rainer Schulte bekam das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber für seine 25-jährige Tätigkeit in der Feuerwehr. Zudem bekam die Löschgruppe Siddinghausen den Wanderpokal der Feuerwehr Unna - übrigens zum dritten Mal in Folge - überreicht, für die schnellste Gruppe mit den wenigsten Fehlern beim Leistungsnachweis der Feuerwehr 2020 im Stadtgebiet Unna.