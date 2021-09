Endlich wieder ein verkaufsoffener Sonntag in Unna und zwar am 26. September von 13 bis 18 Uhr in der City.

Traditionell präsentieren am Wochenende 25./26. September Unnas Autohändler ihre neuesten und schönsten Modelle an. Shoppen, bummeln und die Gastronomie genießen - ab nach Unna!



Mit dem Bus unterwegs?

Aufgrund der Autoschau und dem verkaufsoffenen Sonntag, können die VKU-Busse der Linien C40, C41/T41, C42, C43, C45, D80, R51/T51, R81, S81/T81, 183, und

AST nicht so fahren wie gewohnt.

Ab dem 24. September entfallen die Haltestellen "Rathaus",

"Kath. Krankenhaus (Richtung Rathaus)", "Lindenbrauerei (Richtung Rathaus)",

"Mozartstr. (Richtung Rathaus)" und "Westfriedhof (Richtung Rathaus)“.

Die Haltestellen "Beethovenring", "Käthe-Kollwitz-Ring" und "Ostring" dienen als Ersatz.

Diese Regelung gilt voraussichtlich bis 26. September.