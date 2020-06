Buskontrolle in Sundern: Mann schluckt Fahrkarte

Am Mittwoch gegen 9.30 Uhr wurde die Polizei zu einer Fahrkartenkontrolle an der Rönkhauser Straße in Sundern gerufen. Kontrolleuren war ein 31-jähriger Mann aufgefallen. Dieser stieg in Sundern in einen Linienbus, der in Richtung Hüsten fuhr.



Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann eine auf eine andere Person ausgestellte Fahrkarte vorzeigte. In seiner Geldbörse befanden sich weitere Fahrkarten. Als die Kontrolleure auch diese überprüfen wollten, zerriss er die Karten und schluckte sie runter. Weitere Karten warf er aus dem Fenster. Da der Mann aggressiv und unkooperativ war, wurde die Polizei gerufen. Diese stellte die Personalien sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen den Zuwanderer ein.