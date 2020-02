Am Samstag, 8. Februar, läutet der Elferrat Hövel mit seiner Prunksitzung in der Schützenhalle die Narrenzeit ein. Um 19.11 Uhr eröffnet Karnevalspräsident Markus Allefeld die Sitzung und begrüßt mit dem Prinzen Simon dem I. das Narrenvolk aus nah und fern unter dem Motto „Vom Trecker ins blaue Gewand- jetzt feiern wir im ganzen Land“.



Danach geht´s direkt los mit einem vielfältigen Programm aus Tanz, Gesang, Sketchen und Büttenreden, das seit Sessionsbeginn im November eingeprobt wurde. Start in Hövel ist mit den Kleinsten, so konnte sich die Kindertanzgarde der „Blauen Funken“ bei ihrem ersten Auftritt im vergangenen Jahr direkt in die Herzen der Zuschauer tanzen.

Büttenreden, Tanz und Gesang



Weitere Höhepunkte sind sicherlich die Büttenrede von Werner Flügge, die Tanzauftritte der Gäste der Flotten Kugel sowie die Dorfchronik, die das Höveler Dorfleben, seiner angrenzenden Orte und die Lokalpolitik auf die Schippe nimmt. Zu einem weiteren Top Act gehörten in den vergangenen Jahren auch immer wieder die Gesangseinlagen des Höveler Elferrates, die live vorgetragen werden und die Halle zum Mitmachen animieren. Einen besonderen Höhepunkt erwarten die Organisatoren auch durch den Auftritt von Überraschungsgästen, die zur Erheiterung des Prinzen sorgen werden.

Karnevalsparty im Anschluss



Mit Programmende sollen der Abend und das Feiern aber nicht enden, denn im Anschluss der Sitzung geht es weiter mit der Karnevalsparty von der Liveband „Jet Lag“. So hat jeder die Möglichkeit, noch einige gemütliche Stunden in der Höveler Schützenhalle zu verbringen. Der Elferrat freut sich über kostümierte Besucher. Der Eintritt beträgt an diesem Abend 7 Euro, für Jugendliche bis 18 Jahren ist der Eintritt frei.