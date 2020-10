Kinderkirche in Sundern startet wieder

Am Samstag, 24. Oktober, will die evangelische Kirchengemeinde Sundern zum ersten Mal seit dem Lockdown wieder eine Kinderkirche starten.

Die Teilnehmer treffen sich von 11.00 - 13.00 Uhr in der neuen Lukaskirche (Hauptstr. 151) - natürlich unter Beachtung der Corona-Regeln, d.h. die Kinder müssen Abstand halten und sollten mit Mundschutz kommen (den dürfen sie abnehmen, wenn sie an ihrem Platz sitzen). "Trotzdem werden wir sicher viel Spaß haben und freuen uns, dass es wieder losgeht", so Pfarrer Martin Vogt.