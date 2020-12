Der Kulturring Sundern freut sich über die Zuerkennung des Ersten Preises beim Sunderner Heimatpreis für die Matinee im Grünen. Der Vorstand will einen Teil des Heimatpreises in "Hauskonzerte" für Mitglieder investieren.

„Toll, dass die Jury des Heimatpreises Sundern unsere Gartenkonzerte mit dem ersten Preis bedacht hat“, freut sich die Vorsitzende des Kulturrings, Andrea Schulte-Lohgerber. „Wir haben jetzt im Vorstand des Kulturring Sundern beschlossen, ein Teil dieses Geldes an unsere Mitglieder weiter zu geben und damit auch die Kulturszene Sundern um ein weiteres Highlight zu ergänzen.“

Konkret heißt das: Der Kulturring hat drei Live-Hauskonzerte gebucht und wird diese unter allen Mitgliedern Anfang Februar verlosen. Es handelt sich dabei um ein Marimba-Konzert mit Josef Treutlein, ein Konzert mit lateinamerikanischer und klassischer Gitarrenmusik mit Andrès Mariaga und um das Konzert der Solo-Sopranistin Sophia Körber.

Die Konzerte werden, wenn es die Coronasituation wieder erlaubt, live im Wohnzimmer, im Garten oder auf der Terrasse der Gewinner stattfinden. Der genaue Termin wird zwischen den Gewinnern und dem jeweiligen Künstler abgesprochen.

Der Kulturring weist darauf hin, dass alle diejenigen, die am 31. Januar 2021 Mitglieder im Kulturring sind, an dieser Verlosung teilnehmen werden. „Wer also noch nicht Mitglied ist, aber trotzdem die Chance haben will, ein solches Konzert im eigenen Wohnzimmer zu erleben, sollte bis zu diesem Termin Mitglied werden“, so die Vorsitzende Andrea Schulte-Lohgerber.

Nähere Informationen dazu wie auch zu den einzelnen Konzerten finden Interessierte auf der neu gestalteten Webseite des Kulturrings: www.kulturring-sundern.de.