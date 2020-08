„Wir wollen auch in diesen schwierigen Zeiten unsere Matinee im Grünen anbieten, auch wenn wir uns bewusst sind, dass keine einzige Veranstaltung unserer Reihe so unbeschwert ablaufen kann wie in den Jahren zuvor“, beschreibt die Vorsitzende des Kulturrings Sundern, Andrea Schulte-Lohgerber, zusätzlichen Aufwand. „Alles wird getan, um das Risiko so gering wie möglich zu halten.“

So werden maximal 100 Gäste in die Gärten eingelassen, damit der vorgeschriebene Abstand gewahrt werden kann. Jeder Zuhörer bekommt einen festen Sitzplatz zugewiesen und muss sich mit seinen Daten in eine Liste eintragen. „Es ist Vorschrift, diese Erhebungen vier Wochen unter sicherem Verschluss aufzubewahren“, so die Vorsitzende weiter. Der Gang zu den Plätzen und nach dem Konzert zum Ausgang ist nur mit Maske möglich, während des Konzerts ist das Tragen nicht nötig. Zudem gibt es bloß eine kurze Pause und die Restauration ist eingeschränkt: „Wir können nur kalte Getränke in Flaschen anbieten.“ Dafür haben die Verantwortlichen des Kulturrings große Anstrengungen unternommen, um trotz aller Unwägbarkeiten die gewohnte Qualität nach Sundern zu holen.

Start am 23. August



Wegen der widrigen Umstände wurde beim Programm darauf geachtet, dass die Gruppen komplett oder mindestens ein Mitglied der Band schon mal im Röhrtal waren. „Dies vereinfachte den Kontakt und die Buchung ein bisschen“, bestätigte Jürgen ter Braak. Der Start der Reihe am Sonntag, 23. August, ist allerdings doch eine Premiere, denn Familie Krischer in Sundern-Hagen, Am Herscheid 10, stellt erstmals ihr Grundstück zur Verfügung. „Oft sprechen uns die Menschen an und wollen mitmachen, manchmal fragen wir nach, wenn uns bekannt ist, dass da ein Veranstaltungsort passen würde“, freut sich ter Braak über eine rege Beteiligung. „Da ich die Familie kenne, war es kein Problem eine Zusage zu bekommen.“

Schlager & Klezmer-Musik



Beim Quartett „Grüner Salon“ stehen Schlager der 20er bis 60er Jahre im Mittelpunkt, allerdings nur Interpretinnen. Da sind dann Stücke von Kurt Weill, Hans Eisler zu hören, vor dem Mikrofon standen im Original Marlene Dietrich, Hildegard Knef oder Lotte Lenya. Am 30. August lädt der Kulturring nach Sundern-Stockum in die Bachstraße 14a ein. Familie Schlicker öffnet ihre Tore und die Besucher erwartet „Klezmer-Musik“ vom Feinsten mit der Gruppe „Tofte“.

"Chronatic Quartett" am 5./6. September



Am folgenden Wochenende wagen die Verantwortlichen ein Experiment, denn am 5. und 6. September tritt das „Chronatic Quartett“ in einem Doppelkonzert auf. „Wir glauben, dass das Risiko überschaubar ist, denn 2019 haben die vier Jungs bei ihrem Auftritt bereits große Begeisterung entfacht“, freut sich Jürgen ter Braak nicht nur auf den Auftritt, sondern auch auf seinen Sohn Benedikt, der am Piano sitzt. Am Samstag bildet der Kirchplatz der St. Antonius Kirche Langscheid die Kulisse für das Konzert, am Sonntag stellt das Hofcafè seinen Park zur Verfügung. Hier musste noch einmal umdisponiert werden, weil der vorgesehene Veranstaltungsort kurzfristig nicht mehr zur Verfügung stand. „Deshalb haben wir auch unsere Begleitheftchen gleich mehrfach neugestaltet und aktualisiert“, wurden diese Schwierigkeiten schnell gelöst.

Großer Aufwand

Der ehrenamtliche Aufwand ist schon sehr groß, deshalb sind die Verantwortlichen dankbar für die Unterstützung, unter anderem der Grundschule Langscheid, die Klappstühle zur Verfügung stellt, und vielen heimischen Unternehmen. „Wie groß die Strahlkraft der Veranstaltungsreihe, die nun zum sechsten Mal läuft, ist, zeigt sich darin, dass wir West Lotto neu als Sponsor gewinnen konnten“, freut sich Andrea Schulte-Lohgerber. Beginn ist jeweils um 11.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht zwingend erforderlich, wäre aber bei der Planung wegen der reduzierten Platzzahl wünschenswert. Eine frühe Anreise ist von Vorteil, damit der Ablauf zügig vonstattengeht und ein pünktlicher Beginn garantiert ist.