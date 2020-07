Sommer-Leseclub in Sundern: Mitmachen in den Ferien noch möglich

Die „Tierklinik Pfötchen“ und die Geschichten über Inspektor Barney, den pensionierten Rettungshund" und „jede Menge Kinder-Krimis mit den drei !!!" gefallen ihnen am besten. Das ist die bevorzugte Lektüre von Katharina (6 Jahre), Franzi (9 Jahre), und Victoria (10 Jahre). Zusammen mit Mutter Sabrina bilden sie beim Sommer-Leseclub in Sundern das Team „WirVier.“



Franzi und Victoria gehen in die dritte Klasse, Katharina in die erste. Zusammen mit ihrer Mutter beteiligen sie sich als Team „WirVier“ am Sommer-Leseclub der Stadtbücherei Sundern und sind mit dem Lesen gleich zum Ferienbeginn durchgestartet. Noch ist Platz für die „Super-Gemacht-Stempel“ auf ihrem Lese-Logbuch. Aber das wird sich jetzt ganz schnell ändern. Passende Lieblingsbücher haben alle auch gleich wieder mitgenommen, denn in den Schul-Ferien ist viel Zeit zum Schmökern.

Mitmachen noch möglich



Übrigens können sich die jungen Leseratten noch am Sommer-Leseclub beteiligen. Logbücher gibt es in der Stadtbücherei Sundern. 133 Kinder sind bis jetzt schon angemeldet. Und nach den Sommerferien steigt die große Sommer-Leseclub-Verlosung mit vielen Preisen und der Verleihung der begehrten Urkunden - mitmachen lohnt sich also noch.