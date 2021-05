Stadtbibliothek Sundern öffnet wieder

Ab Dienstag, 25. Mai, ist es soweit: die Bibliothek Sundern hat wieder zu ihren gewohnten Zeiten geöffnet.

Ein besonderes Angebot besteht für Leserinnen und Leser, die einer Risikogruppe angehören: ihnen bietet die Bücherei eine zusätzliche Öffnungszeit an, um auf der Suche nach Lesestoff in der Bibliothek für sich zu sein, und zwar dienstags von 9 bis 11 Uhr. Natürlich gelten die aktuellen Corona-Regeln: Maskenpflicht, Ausfüllen eines Kontaktformulars, Abstand und maximal 30 Besucher gleichzeitig in den Räumen.

Öffnungszeiten