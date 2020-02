"Habt ihr noch Bock?" - Auf der Prunksitzung der "Flotten Kugel" Sundern war dies eigentlich nur eine rhetorische Frage, aber die Antwort war eindeutig: "Ein Ja mit zehn A." Der Vorstand der Karnevalisten hatte sich wie in jedem Jahr große Mühe gegeben und ein Spitzenprogramm auf die Beine gestellt. Schon der Start mit dem Jugend-Showtanz und dem Gardetanz der Aktiven brachte die Halle zum Beben. Nach dem Paartanz wurde die Vorbereitungszeit für den nächsten Auftritt mit Schunkelmusik überbrückt. Denn "Hausmeister Bolle" warf nicht nur seine Schatten voraus, sondern auch seine Requisiten auf die Bühne. Der Mann allein war den Eintritt wert. Er brachte einen Witz nach dem anderen ("Partnerschaft ist, wenn der Partner schafft"), im irrwitzigen Tempo, baute immer wieder Leute aus dem Publikum in seine Kalauer ein, stand nicht eine Sekunde still, und konnte zudem zaubern. Seine Rechenkünste waren mehr als einmalig. Stehende Ovationen dankten ihm seinen Auftritt. Zwischendurch wurde noch Edeltraut Vollman geehrt und der neue Ehrensenator Dieter Gerke vorgestellt. Moderatorin Maralen Gisbert, die gekonnt durch den Abend führte, begrüßte das Kinderprinzenpaar Lia und Ben, die sich in ihrer Rede über das Ärgernis Schultoiletten beschwerten: "Die Missstände wurden letztes Jahr schon beschrieben. leider ist alles beim Alten geblieben." Die Prinzengarde Rönkhausen zeigte Tanz und Akrobatik, die Comedy (Hildegard Brömmelstrote) kam nicht zu kurz und als das Programm mit dem Ausmarsch aller Aktiven endete, war es weit nach 22 Uhr.